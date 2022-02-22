В Нармилиции ДНР рассказали, как Россия может обойтись без ввода войск
Басурин: Россия сможет защитить воздушное пространство Донбасса, не вводя в регион свои силы
Сергей Князев
Сергей Князев
12:51, 22 февраля 2022
Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что ему пока ничего не известно о вводе российских войск на территорию республики, и призвал дождаться официального комментария от главы ДНР Дениса Пушилина. Тем не менее, по его словам, Россия может обеспечить безопасность республик Донбасса без введения войск. Это касается в том числе и воздушного пространства.
Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, — сказал Басурин.
Ранее сообщалось, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Согласно им, охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Документы заключаются на десять лет.
В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут совместно использовать военную инфраструктуру, строить и использовать военные базы на территориях друг друга. На случай опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут консультироваться.
В российском МИД при этом заявили, что пока о создании военных баз на территории республики речь не идёт, но при необходимости Россия сделает всё, что для этого требуется.