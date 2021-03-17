МИД прокомментировал новые санкции США против РФ

https://static.news.ru/photo/64b46c36-8734-11eb-b047-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ JIM LO SCALZO/ТАСС

Наращивание санкционного давления не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, и ответственность за это ложится полностью на США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее министерство торговли США объявило о расширении с 18 марта экспортных ограничений в отношении РФ из-за инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Такая линия не добавляет, разумеется, шансов на нормализацию отношений. Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений, — сообщил РИА Новости Рябков.

Комментируя возможность введения новых санкций в отношении России из-за якобы имевшего место вмешательства в американские выборы в 2020 году, Рябков отметил, что Москва относится к этому спокойно, так как рестрикции вводились уже более 90 раз.

Как писал NEWS.ru, министерство торговли США расширит экспортные ограничения в отношении РФ из-за инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Россия вносится в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт оружия и оборонных услуг.

С 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». Кроме того, приостанавливается действие всех лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, ранее поставленного в Россию, ограничивается передача технологий и программного обеспечения. Исключение до 1 сентября будет сделано только для товаров и услуг, поставляемых в рамках сотрудничества по освоению космоса, а также необходимых для обеспечения безопасности полётов пассажирской авиации.