МИД заявил об истерике США и ФРГ после «донатов» Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об истерике США и ФРГ после того, как Россия предоставила доказательства, согласно которым сотрудники посольств этих стран спонсировали сторонников оппозиционера Алексея Навального. Её слова приводит РИА Новости.

Это просто факты, и мы их подтвердили. Понимаете, как интересно получается: когда обвиняют нас — ничего не приводят, кроме самих обвинений, — сказала она.

При этом, уточнила Захарова, после таких обвинений западные страны придумывают для России разнообразные санкции и стараются их применить. По её словам, российская сторона только приводит факты и не выдвигает никаких обвинений, однако после этого со стороны Запада «сразу начинается истерика».

Представитель МИД РФ добавила, что Москва обратила внимание на это, потому что российских дипломатов высылали из огромного количества стран «под вымышленным предлогом вмешательства в электоральные процессы». При этом, как уточнила Захарова, не было предоставлено ни одного доказательства вины.

Именно поэтому мы и обращаемся к нашим западным партнёрам: как же так, почему же такие двойные стандарты, — добавила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств. По её словам, больше всего пожертвований поступало от посольств США и Германии. Также в финансировании участвовали дипломаты Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. При этом дипломат не уточнила, о каких проектах идёт речь. Другие доказательства финансирования сотрудниками дипмиссий российской оппозиции также не приводятся.