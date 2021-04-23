В МИД пообещали зеркальный ответ на действия в отношении российских СМИ

https://static.news.ru/photo/11c6040a-a415-11eb-becb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия будет принимать зеркальные меры в случае, если в отношении журналистов из РФ станут осуществляться несправедливые действия. Об этом в разговоре с RT заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что страна защищала своих журналистов в Германии и отстаивала их права в диалоге с сотрудниками немецкого внешнеполитического ведомства. Представители МИД РФ объясняли, что к отечественной прессе за рубежом применяются двойные стандарты, принимаются несправедливые решения и так далее.

И мы были услышаны. Но если мы видим, что и решения в отношении наших журналистов несправедливы, политически мотивированы, и при этом германские партнёры не идут нам навстречу и даже не проявляют никаких движений в сторону нормализации этого вопроса, тогда мы будем действовать зеркально, — сказала Захарова.

В марте этого года счета RT и Ruptly были закрыты по решение немецкого Commerzbank. Другие финансовые организации (международные и региональные) тоже ответили отказом на предложение о сотрудничестве.

Ранее Захарова говорила, что Москва готова соответствующим образом ответить на решение Праги о сокращении штата посольства России и массовой высылке дипломатов.