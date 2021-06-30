В МИД заявили о затянувшейся международной регистрации вакцин из РФ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что международная сертификация российских вакцин от коронавируса позволит расширить их поставки по миру, сообщает РИА Новости.

Так дипломат отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам. Панкин считает, что в словах Блинкена «в определённой степени» чувствуется противоречие.

Мы поставляем вакцины за рубеж, у нас соглашения более чем с 60 странами... Поэтому говорить о том, что нас вообще не выпускают на рынки из-за того, что ВОЗ и EMA не зарегистрировали пока ни один из наших препаратов, это натяжка. Другое дело, что мы добиваемся регистрации и эта процедура затянулась... Всё от нас зависящее мы делаем, предоставляем доступ и документы, — пояснил дипломат.

Он добавил, что российский «Спутник V» завоёвывает симпатии в мире и скоро пройдёт сертификацию должным образом. Это позволит России поставлять препарат «по всем каналам».

То, что кого-то записывают во враги, чинят препятствия в регистрации вакцин, поставках продовольствия и в лимитировании вообще поставок, будет преодолеваться в двустороннем и других форматах, — подчеркнул Панкин.

Ранее стало известно, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» показал свою эффективность и безопасность во время вакцинации в ОАЭ. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%.