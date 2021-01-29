В МИД заявили о «скользком пути», который выбрал Евросоюз

https://static.news.ru/photo/20ab19bc-6291-11eb-a146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз вступил на «скользкий путь», создавая «горизонтальные» санкционные механизмы, которые создают неопределённость в отношениях с Москвой. По его словам, это дорога в никуда.

Что нас беспокоит, это то, что в последнее время Евросоюз взялся с неуёмной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы — химический, по правам человека, по киберпространству, — цитирует Грушко РИА Новости.

Дипломат добавил, что такой подход к санкциям позволяет принимать оперативные решения в отношении конкретных фигурантов таких санкционных режимов. А ими могут стать «и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены».

Сейчас подобная ситуация характерна не только для отношений между Москвой и Брюсселем, но и в целом для мировой торговли.

Поэтому мы и системно, и в отношениях с Евросоюзом выступаем против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО, которые непосредственным образом создают препятствия для развития нормальных экономических отношений, — подчеркнул замминистра.

Он считает, что Евросоюз остаётся одним из ведущих экономических партнёров России, а «разбрасываться этим достоянием не хотелось бы». По мнению Грушко, такой позиции придерживается западный бизнес, который представлен на российском рынке.

Мы видим, что фактически ни одна компания с нашего рынка не ушла. Они адаптировались к новой ситуации и продолжают оперировать на нашем рынке, — сказал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне поездки в РФ 4–6 февраля 2021 года признал наличие сложных отношений ЕС с РФ, но отметил, что есть области, «где сотрудничество идёт и должно быть расширено».