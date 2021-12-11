В МИД заявили о разочарованности подходом Европы к проблемам безопасности

Россию разочаровывает пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что следование методичкам США может в дальнейшем обернуться конфликтом.

Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдёт, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что планы НАТО по постоянному приближению военной инфраструктуры к российским границам сравнимы с подготовкой к Карибскому кризису. Такие действия являются элементом дестабилизации обстановки не только в Европе, но и в Евроатлантике. По его словам, чем ближе системы такого рода НАТО будут появляться у границ России, тем будут выше риски дестабилизации и нового опасного кризиса.

Замглавы МИД подчеркнул, что во времена Карибского кризиса политикам удалось сделать соответствующие выводы и стабилизировать ситуацию, однако сейчас обстановка может оказаться непредсказуемой. Он также напомнил, что Россия ранее предлагала НАТО отказаться от проведения провокационных мероприятий, в том числе разного рода учений, а также от размещения дестабилизирующих сил и средств вблизи российских границ, чтобы не допустить эскалации.