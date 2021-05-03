В МИД заявили о проработке отключения России от SWIFT

https://static.news.ru/photo/42fd9088-ac0d-11eb-851a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России прорабатывают действия при отключении страны от системы SWIFT, но пока только как гипотетические. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова каналу RT.

Ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам, — сказала она.

По её словам, вместо SWIFT можно использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России. Кроме того, страна может подключиться к иностранным аналогам — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайским CUP и CIPS.

SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций мира. Вероятное отключение России от неё считается одной из наиболее жёстких санкций Запада.

Ранее Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Депутаты также предложили «в случае продолжения агрессии на Украине» отказаться от российских поставок нефти и газа.

Впрочем, осуществить угрозу не так просто. По словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, и у Евросоюза нет рычагов давления на неё.