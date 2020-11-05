В МИД заявили о нежелании Германии сотрудничать с РФ по делу Навального

https://static.news.ru/photo/8d48a72c-200d-11eb-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Ritter/Global Look Press

Ответ Берлина на запросы Генпрокуратуры РФ свидетельствует о нежелании немецкой стороны сотрудничать в прояснении обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином, — отметила она.

По словам Захаровой, Германия сознательно затягивает удовлетворение запросов российской стороны, «прикрываясь то одними, то другими причинами и надуманными предлогами».

Она добавила, что российская сторона всё же рассчитывает на выполнение Берлином своих международно-правовых обязательств в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам и начнёт предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В ЕС заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ получила из Берлина ответ на свои запросы по делу Навального. Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов отметил, что Германия так и не дала разъяснений по существу ни на один из поставленных Москвой вопросов.