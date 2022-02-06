В МИД заявили, что Запад готов выдумать повод для санкций против Москвы

Замглавы МИД Александр Панкин назвал бредовой идеей фикс Запада «нападение» России на соседние страны. По его словам, на Западе готовы выдумать повод для очередных санкций в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.

По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчёркивали, бредовую идею фикс о «нападении» России на соседние страны, — подчеркнул дипломат.

Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины, заявил перед отъездом в США на переговоры с президентом Джо Байденом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции, которые войдут в пакет антироссийских санкций из-за возможного вторжения РФ на Украину, сообщает британская газета Financial Times. Планируется завершить разработку мер по ограничению экспорта в Россию ключевых технологий.