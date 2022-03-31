В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции

Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец. По его словам, запас прочности у страны по-прежнему имеется, а на Европейском союзе свет клином не сошёлся.

Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз — не центр вселенной. Свет клином на нём не сошёлся, — сообщил дипломат.

Значительный пакет санкций в отношении России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Под ограничения попали крупнейшие российские банки, ряд государственных компаний, Запад ввёл ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

Ранее стало известно, что США добавят в список экспортного контроля 120 организаций из России и Белоруссии. Компании из этого списка будут лишены свободного доступа к технологиям США без получения специальной лицензии, в предоставлении которой в большинстве случаев им будет отказано.

Кроме того, Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями.