В МИД заявили, что политика «открытых дверей» противоречит интересам НАТО

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что политика «открытых дверей» противоречит интересам Североатлантического альянса, потому что любое расширение увеличивает уязвимость блока. Он подчеркнул, что в сфере военной безопасности НАТО полностью контролирует Евросоюз, а амбиции европейских стран стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения, сообщает РИА Новости.

Что такое расширение НАТО? Это политика «открытых дверей». <...> Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого Альянса, — сказал он журналистам.

По мнению замглавы МИД, заявление представителя ЕС о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах свидетельствует о том, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО.

На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения, — подчеркнул он.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано сообщил, что ЕС предлагает Москве обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая совет Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что требования России об ограничении присутствия США в Европе направлены на раскол НАТО. Их нельзя принимать из соображений государственной безопасности. Он также подчеркнул, что Литва и Германия договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния. По словам Анушаускаса, Вильнюс и Берлин не позволят России проводить новые красные линии, а также «запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России к Альянсу отказаться от расширения на восток и от предоставления военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах, касающихся безопасности союзников или права народа самому решать свою судьбу.