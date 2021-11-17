В МИД связали миграционный кризис с вмешательством Запада на Ближний Восток

Миграционный кризис на белорусско-польской границе является следствием политики ряда западных стран на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, причиной наплыва беженцев стало участие Британии в военных интервенциях в Ираке, Афганистане, а также в Сирии, пишет Lenta.ru.

Полностью замалчивается наличие прямой связи между нынешними событиями и массированным, масштабным, колоссальным по размаху и объёму британским участием в военных интервенциях в Ираке, Афганистане, в событиях в Сирии, — заявила Захарова.

Представитель МИД считает, что «всё это не просто убивало людей и уничтожало государственность, но и уничтожило экономику этих стран».

По мнению Захаровой, такая политика вынудила значительную часть населения стран ближневосточного региона направиться на другие континенты в поисках «не столько лучшей жизни, сколько возможности выжить». Представитель МИД утверждает, что в первую очередь ответственность за миграционный кризис несут Британия и США.

В МИД Польши ранее сообщили, что число мигрантов, прибывших в Белоруссию с целью транзита в Евросоюз, оставляет 15–20 тысяч человек, При этом порядка четырёх-пяти тысяч из них находятся у границы.

Ранее Захарова призвала Белый дом вместе с партнёрами по НАТО изучить собственные ошибки, просчёты и преступные действия в американской внешней политике. Она подчеркнула, что невозможно без такого анализа понимать нынешнюю и будущую ситуации. Ведь, по её словам, мигранты появились не только на польско-белорусской границе в последние месяцы, они появляются и в других частях Европейского союза.