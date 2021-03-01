В МИД сообщили о реакции на санкции ЕС по Навальному

https://static.news.ru/photo/2b142098-7a8c-11eb-a802-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отреагирует на новые персональные санкции Евросоюза, которые уже были согласованы постпредами ЕС из-за ситуации с арестованным оппозиционером Алексеем Навальный, находящимся в колонии на территории Владимирской области. Об ответе Москвы на действия Брюсселя в разговоре с журналистами сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее стало известно, что постпреды Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ареста Навального. Они уже отправили свои предложения на утверждение министрам. Подробности, касающиеся новых ограничительных мер, пока не разглашаются.

Грушко сказал, что со стороны РФ будет реакция на санкции Брюсселя.

Одобренные меры не стали для Москвы сюрпризом. Такие действия разрушают двусторонние отношения, — цитирует ТАСС замглавы внешнеполитического ведомства.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

Как ранее передавал NEWS.ru, с призывом выпустить оппозиционера выступили многие страны мира. В частности, в их числе оказались США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и не только.