В МИД сообщили о планах РФ добиваться арбитража по США из-за виз дипломатам

Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что Россия будет добавиться арбитражного разбирательства в отношении США из-за злоупотребления возможностями в качестве принимающей стороны центральных органов ООН. Речь идёт о невыдаче виз российским дипломатам, пишут «Известия».

На протяжении нескольких лет Москва сталкивается с тем, что сотрудниками постоянного представительства РФ при ООН, которое расположено в Нью-Йорке, отказывают во въездных визах.

По существу, речь идет о явном злоупотреблении американцами своей возможностью как принимающей стороны с точки зрения обеспечения эффективности работы ООН. Мы против этого, мы добиваемся и будем очень энергично добиваться арбитражного разбирательства, которое предусмотрено соглашением и на которое должен пойти генсек ООН, — заявил Вершинин.

Дипломат добавил, что эта проблема существует уже давно и таким образом США нарушают положения соглашения 1947 года между ООН и принимающей стороной о местоположении центральных органов ООН.

Они обязаны давать визы и создавать условия для нормальной работы ооновских учреждений и, соответственно, для приезда в Нью-Йорк и делегаций, и экспертов, — отметил замминистра иностранных дел.

Вершинин добавил, что американцы по каким-то своим «узким политическим соображениям не дают визы российским представителям и представителям некоторых других стран. Дипломат добавил, что «мы неоднократно предпринимали демарши перед генсеком ООН Антониу Гутерришем и будем дальше с ним работать, потому что необходимо преодолеть эту проблему».

Ранее в дипвизе отказали кандидату на пост главы представительства NASA в России. Его имя не называется. Это стало ответом России на подобные действия США в отношении российских дипломатов.