В МИД сообщили о неуничтоженном химическом оружии США

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Соединённые Штаты, которые ввели санкции против России, пытаются выставить себя борцами с химическим оружием. И это при том, что сами американцы, в отличие от Москвы, его ещё не уничтожили. Об этом в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьёвым сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее стало известно, что США ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

Как подчеркнула Захарова, вся возникшая ситуация была «раскручена нашими коллегами». Они, отметила дипломат, делают вид, будто отвечают Москве на её якобы неправомочные действия.

Кроме того, официальный представитель МИД сообщила о главном доказательстве абсурдности происходящего.

В данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили, — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Ранее, как передавал NEWS.ru, дипломат заявила, что США и Евросоюз, вводя новые санкции против России, пытаются таким образом отвлечь внимание от своих внутренних проблем.