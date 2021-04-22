Захарова назвала цель дезинформационной кампании Киева против Москвы

https://static.news.ru/photo/99411194-a36c-11eb-b2c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины пытаются отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Для этого Киев продолжает педалировать тему «российской угрозы». Об этом в четверг, 22 апреля, в разговоре с журналистами рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

По её словам, на Украине наблюдается ухудшение ситуации в социально-экономической сфере. Кроме того, в стране нарастает политическая турбулентность. И чтобы отвлечь народ от указанных проблем, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, правительство Украины ведёт активную кампанию по дезинформации.

Основа её все та же — создание образа врага в лице России, — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия, наряду с другими участниками Минской группы, делает всё возможное для разрешения конфликта в Донбассе. Однако дело продвигается очень тяжело.

По словам Пескова, президенту Владимиру Путину доложено об инициативе украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе. Однако он мог не успеть с ней ознакомиться из-за подготовки послания Федеральному собранию.