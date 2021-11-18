В МИД России заявили, что ждут реакции на публикацию переписки Лаврова

Москва ожидает реакции Парижа и Берлина на обнародование переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире программы «СоловьёвLive». МИД опубликовал переписку накануне вечером. В дипведомстве пояснили, что это сделано во избежание искажения позиции России относительно «нормандской» встречи министров.

Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас ещё только ранее утро, начнётся рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция, — сказала Захарова.

Она также добавила, что за последнее время участились обвинения в адрес Москвы о саботировании встреч по украинскому урегулированию. По словам представителя МИД РФ, проблема в том, что это делали люди, которые контактировали с российской стороной по данному вопросу. Захарова добавила, что позиция России была известна представителям ФРГ и Франции.

Её можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть её саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно, — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее из опубликованной переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом стало известно, что Париж и Берлин не поддержали включение в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости прямого диалога между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Это вызвало разочарование главы российского МИД. В переписке он заявил, что такая позиция дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по Минским соглашениям.