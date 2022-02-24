В МИД России заявили об эвакуации всех дипломатов с Украины

Всех российских дипломатов эвакуировали с территории Украины, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко, передаёт РИА Новости. По его словам, сотрудники российского дипведомства покинули генконсульства в Одессе, Харькове и Львове.

Все российские дипломаты покинули Украину, — сказал Голенко.

Эвакуация персонала во всех дипломатических представительствах России на Украине началась 23 февраля. Как заявляли в МИД России, скорый отъезд дипкорпуса связан с угрозами физической расправы, поступавшими с 2014 года в адрес российских дипломатов.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.