В МИД России вызвали послов трёх прибалтийских республик

В МИД России вызваны три посла прибалтийских стран в связи с решением об ответной высылке их дипломатов, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Речь идёт о дипломатах из Эстонии, Латвии и Литвы.

К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов, — сообщил собеседник агентства.

18 марта МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что работники дипмиссии в Таллине «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине, а также нарушили Венскую конвенцию. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил в Twitter о решении выслать из республики трёх российских дипломатов в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью.

Ранее сообщалось, что 28 марта в МИД России вызывали посла Словацкой Республики в РФ Любомира Регака. Дипломаты выразили ему протест в связи с тем, что в Словакии препятствуют работе российских загранучреждений. Также внешнеполитическое ведомство заявило о решении выслать трёх словацких дипломатов в ответ на высылку трёх сотрудников посольства России в Словакии, произошедшую в середине марта.