В МИД России удивились ответу Польши на запрос по делу о крушении Ту-154

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В Москве удивлены реакций польской стороны на запрос Генпрокуратуры РФ о телефонном разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом незадолго до крушения самолёта Ту-154 в Смоленске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Я хотела бы выразить недоумение столь неадекватной реакцией Варшавы. Возможно, дело в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причин катастрофы, которая противоречит фактам, которые были отражены в соответствующих докладах, — цитирует РИА Новости представителя российского ведомства.

Она добавила, что Генеральная прокуратура России ожидает официального ответа от Варшавы, а не «сообщений в польской прессе». При этом она призвала польскую сторону внимательнее отнестись к сведениям о возможном наличии новых доказательств по делу о крушении Ту-154.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД Польши назвали запрос российской стороны о предоставлении стенограммы телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом незадолго до катастрофы в Смоленске «провокацией и политической игрой». В ведомстве отметили, что российская сторона не отвечает на запросы польской прокуратуры, при этом «вдруг сама себе напоминает об этом расследовании».

Генпрокуратура РФ направила в Варшаву запрос о предоставлении записи разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом за несколько минут до авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Позднее один из участников расследования крушения подтвердил, что у Варшавы в наличии есть стенограмма этого разговора.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.