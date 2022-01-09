В МИД России раскрыли возможный сценарий переговоров с США

Предстоящие переговоры России и США по гарантиям безопасности могут ограничиться всего одной встречей, если Вашингтон не проявит интереса к обсуждению предложений Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что у российской стороны есть чёткая задача и она идёт на встречу «не с протянутой рукой», сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что такой сценарий вполне возможен, ни у США, ни у их союзников по НАТО не должно быть иллюзий на этот счёт.

Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и всё, — сказал Рябков.

Он добавил, что диалог станет беспредметным, если стороны «будут ходить по кругу», повторяя одно и то же, и не будет заметно признаков готовности США конструктивно реагировать на приоритеты России.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили об отсутствии у США планов размещать на Украине ракетные вооружения и выразили надежду прийти к взаимопониманию с Россией в этом вопросе. При этом в администрации США отметили, что ожидают от Москвы принятия на себя встречных обязательств.

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.