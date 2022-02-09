В МИД России прокомментировали возможную поставку Украине систем THAAD

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин прокомментировал на круглом столе в клубе «Валдай» сообщения о возможных поставках на Украину американских систем противоракетной обороны THAAD. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение заведёт ситуацию в тупик, тогда как сама Россия намерена решить украинскую проблему исключительно дипломатическими методами.

Призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге <...> не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить её дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход, — сказал Панкин.

Ранее Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине. Госдеп не стал комментировать ситуацию.

Военный историк и полковник в отставке Юрий Кнутов сравнил размещение THAAD на Украине с появлением ядерного оружия СССР на Кубе. По его словам, THAAD — это оборонительная система, способная перехватывать ракеты средней и меньшей дальности за пределами территории, где находится. Он добавил, что при необходимости России развернёт в ответ «Искандеры», а их атаку перехватить будет сложно.