В МИД России ответили на заявление Анкары по выборам в Крыму

В Москве прокомментировали заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о непризнании Анкарой выборов в Крыму. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» на YouTube отметила, что такая позиция не пойдёт на пользу отношениям между странами.

По её словам, власти Турции прекрасно знают, что Крым является частью России. Анкаре также известно, что Москва не оставляет без внимания подобные заявления.

Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений, — сказала Захарова.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Чавушоглу заявил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма к России, а прошедшее на его территории голосование — не имеющим юридической силы.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму в Крыму. Виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.