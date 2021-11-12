В МИД России ответили на обвинения Лондона в миграционном кризисе

Девушка в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе. 8 ноября больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которая обвинила Москву в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Захарова напомнила Лондону об участии во вторжении в Ирак, приведшем к нескончаемым потокам беженцев.

Она отметила, что 45 тысяч британских солдат помогали американским военным оккупировать Ирак. В связи с этим Лондон «несёт чёткую историческую ответственность» за гибель жителей этой страны, нескончаемые потоки беженцев, гуманитарные катастрофы.

И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять, — написала Захарова.

Ранее Трасс заявила, что Россия «явно несёт ответственность» за ситуацию с мигрантами и должна оказать давление на руководство Белоруссии. Министр также обвинила президента республики Александра Лукашенко в том, что он якобы использует мигрантов для создания нестабильности и удержания власти.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Варшава стянула к границе военных и спецтехнику. 11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в ЕС в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.