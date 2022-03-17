В МИД России отвергли обвинения в ударе по консульству Албании

Российская сторона отвергла обвинения в ударе по зданию почётного консульства Албании в Харькове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, российские военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Мы решительно отвергаем подобные обвинения. С самого начала специальной операции на Украине заявили, что вооруженные силы России не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, стремятся исключить жизни среди мирного населения, — сообщила Захарова во время брифинга.

Кроме того, она пояснила, что Вооружённые силы Украины используют террористические методы ведения боев: размещают позиции войск в жилых домах, обстреливают городскую территорию и используют людей в качестве живого щита.

Ранее представитель МИД России Захарова сообщила, что Бойцы Вооружённых сил Украины продолжают терроризировать детей, проживающих на территории Донбасса Таким образом дипломат прокомментировала удар ракеты «Точка У», нанесённый по центру Донецка 14 марта.

Ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).