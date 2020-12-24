В МИД России отреагировали на обвинения в причастности к кибератакам в США

https://static.news.ru/photo/7272725e-45ea-11eb-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинения США в причастности России к хакерской атаке на федеральные ведомства страны бездоказательны и могут быть попыткой помешать избранному президенту Джо Байдену наладить отношения с российской стороной. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес — это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности, — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также неоднократно заявлял о непричастности России к кибератакам в США.

Как сообщал NEWS.ru, группа хакеров атаковала Минфин США, Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также серверы целого ряда крупных коммерческих компаний. Белый дом убеждён, что за кибератаками стоят хакеры из России, однако никаких доказательств этому не приводится.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру.