В МИД России опровергли данные о закрытии посольства в Киеве

В МИД РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов с территории Украины и закрытии посольства в Киеве, передаёт РИА Новости. Накануне издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украину уже покинули 18 дипломатов, кроме того, готовится эвакуация ещё 30 сотрудников консульств.

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, — сказал собеседник агентства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах в стране было приказано подготовиться к выезду из страны. Как заявил собеседник издания, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жёны российских дипломатов. Также в ближайшие дни с Украины уедут 30 представителей консульств в Киеве и Львове.

По словам официального представителя США, Вашингтону было известно о готовящейся эвакуации. По мнению украинских и американских чиновников, это может быть частью пропаганды, подготовки к возможному конфликту или манёвра, или же все три сценария сразу.



