В МИД России оценили слова Салливана об изменении международных отношений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана об изменении международных отношений и уходе в прошлое их структуры, сложившейся после Второй мировой войны. Она отметила, что впервые за долгое время в Вашингтоне называют вещи своими именами.

Захарова обратила внимание на признание Салливаном того, что США активно стремятся преобразовать установившийся миропорядок путём создания альянсов и партнёрств, призванных работать в интересах Америки.

Представитель МИД пояснила, что российская сторона уже несколько лет говорит о развале Вашингтоном системы отношений в мире, которая основана международном праве и центральной роли ООН. США делают это ради создания зоны собственного комфорта и единоличного доминирования. Именно с этой целью организуется «саммит демократий».

Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь — оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами, — написала Захарова.

«Саммит за демократию» стартует 9 декабря. США пригласили на него 110 стран. Россия и Китай в их число не попали. В Вашингтоне заявили, что мероприятие призвано продемонстрировать на примере стран-участниц, что их политические системы работают во благо.

Ранее сообщалось, что послы России и Китая в Вашингтоне Анатолий Антонов и Цинь Ган раскритиковали идею саммита. По их мнению, он может вызвать раскол в мире. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, выразил опасение, что саммит способен подорвать организацию, а также вызвать новые разногласия и проблемы.

Система международных отношений, сложившаяся после Второй мировой войны, была оформлена на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году. Именно тогда СССР стал одним из создателей ООН и получил место в Совбезе организации как страна — победительница в войне. РФ как правопреемница СССР наследовала этот статус и место в Совбезе. Вместе с тем последние несколько нынешняя структура Совета Безопасности ООН, куда входят РФ, США, Великобритания, Франция и Китай, включённый туда по воле тогдашнего советского вождя Иосифа Сталина, вызывает возражения в мире. В частности, один из технологических и экономических лидеров Азиатского региона Япония, проигравшая Вторую мировую войну в составе коалиции «стран оси» (Германия, Италия, Япония), экономический лидер восточного Средиземноморья Турция, которая претендует на политическое лидерство в регионе, Германия, одна из самых развитых экономик Евросоюза, не раз заявляли о том, что их место в международной системе отношений не соответствует их экономической роли в мире.