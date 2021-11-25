Захарова обвинила США в попытке срыва Олимпиады-2022

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия властей США, которые намерены устроить бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом она заявила в ходе брифинга 25 ноября. Дипломат также отметила, что выступает против политизации спорта. 18 ноября американский президент Джо Байден объявил о рассмотрении властями возможности дипломатического бойкота Игр.

Со стороны США предпринимаются действия, нацеленные на срыв Игр в тех странах, на которые США пытаются оказать давление. На тех, кто отказывается слушать команды Вашингтона, — сказала представитель МИД РФ.

Она отметила, спорт не должен быть смешан с политикой. Дипломат выразила уверенность, что Китай проведёт спортивное событие на должном уровне.

Ранее к возможному дипломатическому бойкоту Вашингтоном зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине негативно отнеслись в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получил приглашение посетить церемонию открытия соревнований.

Как сообщил президент США Джо Байден, возможность дипломатического бойкота Олимпиады 2022 года связана с «серьёзными опасениями» Вашингтона по поводу нарушения прав человека в КНР. Этот же вопрос обсуждают и в правительстве Великобритании. В частности, за такой бойкот выступает глава британского МИД Лиз Трасс. Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.