В МИД России назвали военные грузы НАТО на Украине законными целями

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Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала NEWS.ru, что новый законопроект о едином реестре иноагентов предусматривает процедуру выхода из этого статуса. В то же время он предполагает, что признать иностранным агентом можно будет не только за политическую деятельность, но и за другие действия.

Предусмотрена процедура выхода из состава иноагентов, учтены различные виды деятельности, которыми могут заниматься иноагенты на территории России, им запрещено получать государственное финансирование. Очень важно, что если человек впервые оказался в...