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Политика

В МИД России назвали военные грузы НАТО на Украине законными целями

Замглавы департамента МИД Кошелев: военные грузы НАТО будут считаться на Украине целью
22:41, 21 апреля 2022
В МИД России назвали военные грузы НАТО на Украине законными целями Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва считает грузы с иностранным вооружением на территории Украины как законные военные цели. Об этом предупреждены в США, отметил он на круглом столе по теме «Кризис в российско-американских отношениях», сообщает РИА Новости.

Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что полковник в отставке Виктор Баранец предположил: в течение ближайших месяцев армия Украины может стать самой вооружённой армией мира благодаря активным поставкам оружия из Европы, включая вооружение времён СССР. В то же время, по его словам, поставки оружия на Украину поддерживают отнюдь не все политики Европы.

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