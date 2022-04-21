В МИД России назвали военные грузы НАТО на Украине законными целями

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва считает грузы с иностранным вооружением на территории Украины как законные военные цели. Об этом предупреждены в США, отметил он на круглом столе по теме «Кризис в российско-американских отношениях», сообщает РИА Новости.
Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей, — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что полковник в отставке Виктор Баранец предположил: в течение ближайших месяцев армия Украины может стать самой вооружённой армией мира благодаря активным поставкам оружия из Европы, включая вооружение времён СССР. В то же время, по его словам, поставки оружия на Украину поддерживают отнюдь не все политики Европы.