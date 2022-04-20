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Политика

В МИД России назвали условие для завершения спецоперации на Украине

МИД России: спецоперация завершится после устранения угроз из-за освоения Украины НАТО
04:11, 21 апреля 2022
В МИД России назвали условие для завершения спецоперации на Украине Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
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Директор Второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация будет завершена после того, как исчезнут угрозы из-за освоения Украины НАТО. Также должны состояться демилитаризация и денацификация соседней страны, отметил он в беседе с ТАСС.

Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены её задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за её освоения странами НАТО, — подчеркнул сотрудник МИД.

По его словам, пока спецоперация развивается по намеченному плану. В итоге удастся достичь все цели, поставленные перед российскими военнослужащими, заключил Полищук.

Ранее стало известно, что военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал: в эти дни Мариуполь стал второстепенным направлением, так как судьба оставшихся там радикалов решена. Сейчас всё внимание сосредоточено на самой крупной группировке националистов в Донбассе и результаты второго этапа спецоперации уже видны — начала заметно меняться линия фронта.

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