В МИД России назвали роль США в ситуации на Украине сугубо деструктивной

Роль США в ситуации на Украине является сугубо деструктивной, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, подходы Вашингтона к происходящему диаметрально противоположны московским, сообщает РИА Новости.

Всё, что происходит сейчас, в значительной мере — следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон, который сознательно превращал Украину в «антиРоссию», — сказал дипломат.

Он добавил, что Штаты сознательно лишали украинские власти возможности на более ранних этапах сделать хоть что-то для выполнения Минских соглашений.

По словам Рябкова, отношения между Россией и США необратимо движутся к разрушению, и вина в этом лежит на американской стороне. Он отметил, что контакты между двумя странами не прерывались, но диалог по ряду важных вопросов прекратился по инициативе Вашингтона. Что касается вопроса работы диппредставительств двух стран, то никаких подвижек нет, равно как и в визовом вопросе, подчеркнул дипломат.

Ранее в МИД Китая обвинили США в умышленном распространении недостоверной информации о событиях на Украине. В Пекине призвали Вашингтон подумать над своей ролью в конфликте и принять меры, которые будут способствовать деэскалации.