В МИД России назвали места проведения переговоров с США и НАТО

Местом проведения переговоров России и США по вопросам безопасности, предварительно, станет Женева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что консультации России и НАТО могут пройти в Брюсселе.

Рябков отметил, что предварительной датой российско-американских переговоров остаётся 10 января. По его словам, окончательной договорённости ещё нет, Вашингтон готовность к переговорам пока не подтвердил.

Замминистра добавил , что диалог между Москвой и Альянсом должен состояться после встречи в Женеве. При этом он усомнился, что России и США удастся решить все вопросы по гарантиям безопасности за одну встречу.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР. Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.