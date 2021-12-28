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В МИД России назвали места проведения переговоров с США и НАТО

Замглавы МИД Рябков: переговоры России с США и НАТО могут пройти в Женеве и Брюсселе
10:53, 28 декабря 2021
В МИД России назвали места проведения переговоров с США и НАТО Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
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Местом проведения переговоров России и США по вопросам безопасности, предварительно, станет Женева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что консультации России и НАТО могут пройти в Брюсселе. 

Рябков отметил, что предварительной датой российско-американских переговоров остаётся 10 января. По его словам, окончательной договорённости ещё нет, Вашингтон готовность к переговорам пока не подтвердил.

Замминистра добавил, что диалог между Москвой и Альянсом должен состояться после встречи в Женеве. При этом он усомнился, что России и США удастся решить все вопросы по гарантиям безопасности за одну встречу.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР. Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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