В МИД РФ заявили, что все цели спецоперации будут достигнуты
Захар Чайченко
Захар Чайченко
16:09, 24 марта 2022
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Военная спецоперация на Украине продвигается соответственно плану, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что все поставленные цели и задачи российского руководства будут достигнуты. В список целей входят: демилитаризация и денацификация украинской стороны, защита граждан Донецкой и Луганской Народных Республик от давления со стороны Киева, а также устранение угроз, поступавших в адрес России, пишет РИА Новости.
Её цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты, — заявила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие, при выполнении которого завершится спецоперация на Украине. По её словам, сроки будут зависеть от самого Киева.
Захарова отметила, что требования России максимально понятны и просты. Они вытекают из целей и задач операции. В настоящее время переговоры российской и украинской делегаций ведутся в формате видеоконференцсвязи. На повестке военные, политические и гуманитарные вопросы.