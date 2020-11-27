В МИД РФ заявили, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

https://static.news.ru/photo/de61cc60-30a2-11eb-92a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: bessmertnybarak.ru

Москва считает тему «катынского вопроса» исчерпанной на политическом уровне коммуникаций с Польшей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы считаем тему о погибших в Катыни поляках в политических, подчеркиваю, в политических отношениях между нашими странами исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне, этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты-историки из России и Польши, — цитирует ТАСС Захарову.

Она также подчеркнула, что Россия борется с переписыванием истории, «чего нельзя сказать о Польше, агрессивно реализующей свою альтернативную историческую политику». По её словам, в Польше фиксируются «многочисленные акты вандализма» против мемориалов красноармейцам-освободителям, «польские власти дошли до того, что покушаются на места захоронений».

Как писал NEWS.ru, заявление Государственной думы 2010 года «О Катынской трагедии и её жертвах» было политически мотивированным и должно быть пересмотрено. Об этом на днях заявил заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Речь идёт о заявлении нижней палаты парламента десятилетней давности, в котором признаётся ответственность НКВД СССР в расстреле в лагерях для военнопленных тысяч польских граждан.

Он подчеркнул, что сегодня польские власти ведут враждебную политику по отношению к России и используют русофобию в качестве политической идеологии. Чепа также призвал пересмотреть вопросы об уместности мемориальных комплексов в России «с сомнительным обоснованием».

Ранее в Тверской области прошла конференция, на которой шла речь о том, что произошло с польскими военнопленными в советских лагерях в годы Второй мировой войны. Представители посольства Польши в РФ заявили, что на мероприятии были представлены версии событий, цель которых — скрыть ответственность НКВД за расстрелы и переложить всю вину на нацистскую Германию.