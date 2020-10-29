В МИД РФ заявили, что протестными акциями в Белоруссии управляли с Украины

Российское внешнеполитическое ведомство располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли с территории других стран, в том числе Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
Он отмечает радикализацию акций протеста в республике.
Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли в том числе с территории Украины, — отметил он в интервью РИА Новости.
Замглавы МИД РФ отметил, что на сегодняшний день масштабы протестов в Белоруссии постепенно сокращаются, «несмотря на поддержку извне». При этом ведомство отмечает радикализацию акций — на улицы выходит меньше людей, но в их числе «больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками», которые настроены на агрессию против сотрудников правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия временно ограничивает въезд через наземные пункты пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Погранкомитет сообщает, что эта мера принята из-за эпидемиологической обстановки.