В МИД РФ заявили, что давление Запада не поменяет курс Москвы

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не станет просить США и Европу об отмене санкций. Давление Запада не сможет поменять курс Москвы, отметил он в беседе с «Известиями».
Дипломат
Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата, — подчеркнул замглавы МИД.
Он добавил, что Россия и дальше станет развивать экономику и способность к самостоятельному развитию. При этом Москва будет опираться «на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», считает Вершинин.
Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: ненормальной выглядит ситуация, когда Запад силой закрывает российский бизнес за рубежом. Так свои обязательства западные страны превратили в мусор, отметила она.