В МИД РФ заявили, что давление Запада не поменяет курс Москвы

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не станет просить США и Европу об отмене санкций. Давление Запада не сможет поменять курс Москвы, отметил он в беседе с «Известиями».

Дипломат указал , что введение санкций начиналось не в Москве. Это США и их сателлиты пытаются надавить на Россию. Делают они это, чтобы наказать за суверенные политические решения.

Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата, — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что Россия и дальше станет развивать экономику и способность к самостоятельному развитию. При этом Москва будет опираться «на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», считает Вершинин.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: ненормальной выглядит ситуация, когда Запад силой закрывает российский бизнес за рубежом. Так свои обязательства западные страны превратили в мусор, отметила она.