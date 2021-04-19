В МИД РФ увидели американский след в высылке дипломатов из Чехии

https://static.news.ru/photo/aae44af0-a0fc-11eb-bc23-96000091f725_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

За высылкой российских дипломатов из Чехии стоят США. При этом в стремлении угодить Штатам на фоне недавних американских санкций в отношении РФ Прага даже превзошла своих заокеанских хозяев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что обвинения в адрес России «состряпаны» на скорую руку и абсурдны по своей сути.

Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

В ведомстве считают, что высылка дипломатов имеет отношение и к раскрытию заговора в Белоруссии с целью переворота. В его организации подозревают имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые были задержаны в Москве. По словам Захаровой, заявление Чехии должно было перекрыть информацию о подготовке переворота.

Ранее стало известно о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. Их обязали покинуть страну в течение 48 часов. Премьер республики Андрей Бабиш объяснил, что чешские власти считают дипломатов сотрудниками российских спецслужб и подозревают в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Как сообщалось, Москва в ответ выслала из России 20 чешских дипломатов, включая заместителя посла. В Совете Федерации допустили заморозку отношений между двумя государствами.