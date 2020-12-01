В МИД РФ сравнили санкции с чрезвычайным бедствием

https://static.news.ru/photo/65b2cb82-3405-11eb-b4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При распространении пандемии ущерб от односторонних санкций соизмерим с ущербом от чрезвычайного бедствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с проведением членов Совбеза ООН по рестрикциям.

Представители государств, «увлекающихся» такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых «гуманитарных изъятий». <...> В условиях пандемии коронавирусной инфекции их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия, — сказала она.

По её словам, в ходе мероприятия большинство стран считают, что санкции оказывают пагубное влияние на экономику, ломают международное сотрудничество, тормозят гуманитарное содействие и подрывают право стран на устойчивое сотрудничество.

Отмечаем в этой связи важность мандата специального докладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека, — подчеркнул он.

Захарова добавила, что Россия последовательно выступает против практики односторонних ограничений. Заявление размещено на сайте МИД РФ.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления российского политика Алексея Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.