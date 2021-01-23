В МИД РФ считают, что посольство США занимается подстрекательством

https://static.news.ru/photo/607d7990-5da5-11eb-ad16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американское посольство в России фактически подстрекает своими действиями на участие в противозаконных акциях, «лицемерно объявляемых мирным протестом», но последствия размещения «карты митингов» на сайте диппредставительства для США будут негативными. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ предложил Вашингтону заняться своими проблемами и попробовать преодолеть глубокий раскол в своём обществе, который возник из-за социальной несправедливости, неравенства и преследования инакомыслия.

Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений, — пригрозили на Смоленской площади.

В пятницу посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

Ранее ситуацию прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что посольство не просто опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю, сообщал NEWS.ru.