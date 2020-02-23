https://static.news.ru/photo/24a095da-5633-11ea-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые элитарные силы США хотят «половить рыбку в мутной воде» и пользуются в этих целях нестабильностью в странах Ближнего Востока, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Из этой серии — ликвидация Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности, разгром ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация. — NEWS.ru), — заявил Богданов в интервью греческому еженедельнику Tovima.

Однако, по словам политика, в США нередко звучат заявления о сокращении военного присутствия в горячих точках на Ближнем Востоке. По его словам, выполнение этих планов «оздоровило» бы ситуацию.

Глава специального подразделения «Кудс» Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и другие высокопоставленные иранские военные были убиты 3 января 2020 года в ходе спецоперации Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта. За действиями американских военных наблюдал лично президент США Дональд Трамп. Политик на встрече со спонсорами Республиканской партии рассказал, что ему регулярно докладывали о действиях Сулеймани, его прибытии в аэропорт в Ираке и встрече с аль-Мухандисом.

США могут создать в Ливии военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке. Об этом заявил министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Он добавил, что американская база — залог стабильности, поскольку она будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. По мнению министра, у России крупные стратегические планы в Ливии, поскольку она фактически является «воротами в Африку». Кроме того, Башага выразил надежду, что перегруппировка сил США на континенте коснётся Ливии таким образом, что не останется пространства, чтобы Москва могла им воспользоваться, писал NEWS.ru.