В МИД РФ рассказали о своём видении отношений с Арменией и Азербайджаном

В МИД РФ по случаю годовщины подписания трёхстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года рассказали о своём видении отношений с двумя государствами. В российском ведомстве заявили, что Москва не имеет цель получить эксклюзивное право на общение с Баку и Ереваном.

Российская сторона не претендует на монополию в общении с Арменией и Азербайджаном, хотя нас и связывают с этими странами и народами долгая и тесная дружба, масштабное партнёрство по всем азимутам, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В дипведомстве подчеркнули, что все документы и механизмы, инициированные российской стороной, не навязывались Азербайджану и Армении. Они опирались на выверенный баланс интересов, а также предусматривали уважительное отношение к суверенитету и интересам двух стран.

Ряд наших инициатив не удалось согласовать, и это нормально. Зато уже затверждённое согласие, что называется, выстрадано и эффективно реализуется на практике, — отметили в дипведомстве.

Кроме того, трёхсторонний договор, который действует уже год, помогает опровергнуть информационные вбросы о том, что «миротворческие усилия России были направлены» на «отрыв Карабаха», его «сдачу» Азербайджану, превращение Армении в «протекторат». МИД РФ считает, что подобные заявления «отрабатывают очевидный внешний заказ», так как не имеют ничего общего с действительностью.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, что результаты работы и конкретные решения трёхсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе уже видны. Он отметил, что добиться продвижения в этом вопросе помогли регулярные встречи вице-премьеров.