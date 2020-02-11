https://static.news.ru/photo/0727adf4-4ca1-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Руденко Фото: mid.ru

Большая часть «дорожных карт» между Россией и Белоруссией согласованы, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, в прошлом году был проделан большой объём работ по согласованию программы действий двух стран и отраслевых «дорожных карт», которые необходимы для реализации договора о Союзном государстве.

Всего таких «карт» 31, большинство согласованы. Над остальными работа продолжается на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран, — уточнил он.

Руденко подчеркнул, что данная работа направлена на укрепление экономической стабильности и улучшение жизни россиян и белорусов, что помогло бы на системной основе исключать периодически возникающие проблемы в сотрудничестве, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи прошли очередные переговоры президентов России и Белоруссии — уже третьи с декабря прошлого года. К встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко подошли с обширной повесткой: от нерешённых вопросов продажи энергоресурсов до проблем интеграции в рамках Союзного государства.