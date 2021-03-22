В МИД РФ рассказали, кто вмешивался в президентские выборы в США

https://static.news.ru/photo/dca3f354-8b05-11eb-88f7-96000091f725_660.jpg Фото: Dan Tian/XinHua/Global Look Press

Вмешательство в президентские выборы в США в 2016 и 2020 годах имело место, но не со стороны России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Конечно, было, но вмешательство со стороны основных союзников США — по пальцам одной руки можно пересчитать тех политических деятелей в Европе, которые не отметились призывами к американскому народу сделать правильный выбор, — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что высказывания европейских политиков транслировались в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. При этом он сделал акцент на эпитетах в адрес кандидата в президенты Дональда Трампа.

Грушко также вспомнил визит Трампа после победы на выборах в Брюссель на саммит НАТО. По словам дипломата, политики ЕС «стояли в шеренге и смотрели ему в рот».

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз поднял вопрос о якобы вмешательстве России в американские выборы и пригрозил новыми санкциями. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января.

Как писал NEWS.ru, Байден не намерен устраивать «перезапуск» взаимоотношений с Россией. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что готовят новые меры в ответ на агрессивные действия российских властей.