МИД РФ раскритиковал Францию и Германию за попытки сорвать встречу СБ ООН

https://static.news.ru/photo/3161a5de-357b-11eb-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiaun.ru

Берлин и Париж своими попытками сорвать встречу Совбеза ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) скомпрометировали свою роль в урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Германия и Франция с самого начала препятствовали проведению встречи, хотя российская сторона заранее разъяснила им её задачу — проанализировать ход реализации Минских договорённостей. Кроме того, зарубежные дипломаты потребовали запрета трансляции переговоров на сетевых ресурсах ООН.

Вопреки такой абсолютно неконструктивной линии бойкот российского мероприятия не состоялся. Активное участие в дискуссии приняли остальные члены Совбеза, — цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что во встрече приняли участие ряд других государств, в числе которых Алжир, Белоруссия, Сирия, Узбекистан.

Встреча Совбеза ООН по «формуле Арриа», подразумевающая неформальные конфиденциальные встречи, которые не предусмотрены ни Уставом ООН, ни правилами Совбеза, прошла 2 декабря. От ДНР в ней принимала участие министр иностранных дел Наталья Никонорова, от ЛНР — полномочный представитель республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего. Трансляция встречи велась на странице постоянного представительства РФ при ООН.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Запада, входящие в ОБСЕ, и Украина мероприятие бойкотировали. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал это «важным сигналом», поскольку ОБСЕ также участвует в переговорах в рамках Трёхсторонней контактной группы.