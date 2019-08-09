Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что для восстановления государственного суверенитета на территории ДНР и ЛНР будет задействовано почти 800 полицейских.
А я думала, начнут с восстановления платёжных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские — беспилотники? — написала Захарова в Facebook.
Как ранее писал News.ru, начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о беспрецедентном приказе командования украинской операции объединённых сил (ООС) снайперам. По его словам, силовикам разрешили стрелять в проживающих на территориях ДНР и ЛНР мирных жителей.