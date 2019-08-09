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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление Александра Рара — немецкого политолога — о невозможности вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит, — сказал Бальбек RT. По его мнению, если Украина...