https://static.news.ru/photo/9a1ab458-3095-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

В МИД РФ заявили, что избрание нового руководства парламента Венесуэлы является результатом легитимной демократической процедуры и способствует возвращению ситуации в стране в конституционное поле.

Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле, — говорится в сообщении.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Некоторые страны во главе с США даже заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства стоят на стороне Мадуро как легитимного лидера.

Как ранее писал NEWS.ru, Предводитель венесуэльских оппозиционеров Хуан Гуайдо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, собирается провести заседание национальной ассамблеи.