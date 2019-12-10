https://static.news.ru/photo/22f7603e-1b4f-11ea-875d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну. После этого главе государства можно было бы дать представителям отечественных СМИ интервью. Об этом 10 декабря на своей официальной странице в социальной сети написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что журналистам попасть на территорию Украины мешает СБУ. Сотрудники стараются помешать российским СМИ показать ситуацию в стране так, как есть.

Если, господин Зеленский, вы серьёзно, сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать, — пишет Захарова в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса. По её словам, Киеву стоит искать причины всех бед прежде всего в своей политике. Чтобы «удержать» людей, необходимо гарантировать права жителям самопровозглашённых республик.