https://static.news.ru/photo/722e51e4-2fa4-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скандал, вызванный чествованием в Киеве лидера ОУН (организация запрещена в РФ) Степана Бандеры, прокомментировали в МИД России.

В ведомстве выразили удивление упорством, с которым украинские власти проводят курс на героизацию нацистов, и назвали это серьёзной угрозой для всего мирового сообщества. При этом указали на то, что многие страны Запада предпочитают не замечать игнорирование Киевом решения Нюрнбергского трибунала и переписывания истории.

В МИДе назвали обнадёживающей реакцию Израиля и Польши на происходящее на Украине, отметив, что у представителей некоторых западных государств «наконец начали открываться глаза».

В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей, — говорится в заключение сообщения МИДа в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь 111-летия Бандеры. В нём приняли участие примерно полторы тысячи человек. Мероприятие вызвало возмущение послов Израиля и Польши на Украине.